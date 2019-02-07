The Telegraph рассказал о третьем "отравителе Скрипалей" из ГРУ

Третий подозреваемый по делу от отравлении Сергея и Юлии Скрипалей планировал улететь из Великобритании одним рейсом вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым, но затем аннулировал регистрацию на вылет. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Источники издания предполагают, что российский офицер посетил страну под вымышленным именем Сергей Федоров. Он прибыл вместе с Петровым и Бошировым, а после отравления задержался на несколько дней. Роль Федорова в организации покушения не установлена, камеры видеонаблюдения его присутствия в Солсбери не зафиксировали.
Ранее британские СМИ опубликовали версию, будто бы Федоров покинул страну в тот же день, когда отравились Сергей и Юлия Скрипаль.
В конце октября "Правда.Ру" сообщила о задержании сотрудника погранслужбы Северо-Западного района, который за денежное вознаграждение передал посторонним лицам данные о перемещениях Петрова и Боширова.
В Кремле утверждения о работе Петрова и Боширова в российских спецслужбах считают насколько абсурдными, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе их комментировать.
Источник фото: flikcr.com
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