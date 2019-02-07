Почему Турция не пропускает в Европу российскую нефть

Российская Федерация испытывает серьезные трудности с поставками своей нефти в Европу.
Все из-за того, что Турция изменила правила судоходства через Босфор и Дарданеллы — два основных своих пролива между Европой и Азией.
Об этом сообщает новостной портал Bloomberg.
На сегодняшний день, пишут авторы материала, выходящие из Новороссийска суда с российской нефтью выстраиваются в самые настоящие длинные километровые пробки. Если в минувшем году российские корабли проходили этот участок пути максимум за неделю, то сейчас время в пути составляет 15, а то и 16 дней.
Все это приводит к тому, что порт Новороссийска серьезно отстает от заранее намеченного плана поставок нефти в Европу, отмечают авторы материала.
Турция, напоминают в Bloomberg, ужесточила правила навигации, расширив список судов, которые обязаны использовать буксир в проливах. Это и является причиной столь сильного падения скорости российских транспортных судов.
На сегодняшний день, отмечают средства массовой информации, у Российской Федерации есть единственная альтернатива для поставок нефти в Европу — через Балтийское море.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Турции отказал Российской Федерации в экстрадиции россиянина, осужденного на 12 лет тюрьмы за пособничество террористам.
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