Правительство Российской Федерации сомневается в способности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержать власть в стране в своих руках.
Об этом, ссылаясь на собственные источники в российском правительстве, пишет новостной портал Bloomberg.
Так, сообщают авторы материала, Москва якобы сомневается в способности Николаса Мадуро и его команды противостоять оппозиции и коллективному Западу. Дело в том, что в скором времени, возможно, Мадуро лишится поддержки армии страны — военные Венесуэлы не хотят воевать со своими согражданами. На фоне крайне бедственного экономического положения в стране, считают в российском правительстве, шансы Каракаса на благоприятный исход критической ситуации в стране стремятся к нулю.
Теперь, сообщает Bloomberg, правительство Российской Федерации сомневается в возможности спасти Николаса Мадуро. Москва, пишут представители новостного портала, не может оказать ему свою военную поддержку — слишком далеко Россия и Венесуэла находятся друг от друга.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки выступили против Николаса Мадуро, назвав его власть нелегитимной. Примечательно, что официальный Вашингтон в этой позиции поддержала Канада, ряд европейских государств и подавляющее большинство стран Латинской Америки.
Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез раздумывает над военным вторжением в Венесуэлу. По словам ближайших соратников американского президента, Трамп интересовался их мнением по данному вопросу.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро же в таком случае намерен действовать жестко и агрессивно. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что он пообещал Дональду Трампу "второй Вьетнам" в том случае, если армия Соединенных Штатов Америки все-таки вторгнется в Венесуэлу.
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