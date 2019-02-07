Украинские пограничники провели учения за Крымским мостом.

Госногранслужба Украины сообщила об учениях, которые прошли в Азовском море. Пограничники отрабатывали сценарий, при котором иностранное судно пытается высадить десант на берег для проведения диверсий. Учения признаны успешными, судно-нарушитель остановлено и заблокировано.
В операции были задействованы корабли Морской охраны, военные катера, авиация и береговая артиллерия. Особенно отличился корабль "Донбасс", на котором находился командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командир корабля Дмитрий Глушак, рассказал, что даже во время учений пограничники продолжали отслеживать обстановку в Азовском море, собирать и анализировать информацию.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе Германии расширить присутствие украинской миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив. Россия отвергла это предложение.
В конце прошлого года Консультативный центр при НАТО рекомендовал Украине подготовить операцию по разрушению моста через Керченский пролив.
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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