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Украинские пограничники провели учения за Крымским мостом

Мир » Бывший СССР

Госногранслужба Украины сообщила об учениях, которые прошли в Азовском море. Пограничники отрабатывали сценарий, при котором иностранное судно пытается высадить десант на берег для проведения диверсий. Учения признаны успешными, судно-нарушитель остановлено и заблокировано.

Украинские пограничники провели учения за Крымским мостом.

В операции были задействованы корабли Морской охраны, военные катера, авиация и береговая артиллерия. Особенно отличился корабль "Донбасс", на котором находился командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командир корабля Дмитрий Глушак, рассказал, что даже во время учений пограничники продолжали отслеживать обстановку в Азовском море, собирать и анализировать информацию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе Германии расширить присутствие украинской миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив. Россия отвергла это предложение.

В конце прошлого года Консультативный центр при НАТО рекомендовал Украине подготовить операцию по разрушению моста через Керченский пролив.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

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Темы Украина Азовское море Керченский пролив Госпогранслужба Украины
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