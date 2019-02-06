Россия значительно увеличила торговлю с Украиной

Торговля между Россией и Украиной растет, несмотря на сложную политическую ситуацию и заявления киевской власти о необходимости полного разрыва отношений. За последний год внешнеторговый оборот между странами вырос на 16,6%. Такие данные опубликовала Федеральная таможенная служба.

В 2017 году объем страны продали друг другу товаров и услуг на 12,85 миллиардов долларов, а в 2018 — уже на 14,98 миллиардов. При этом импорт из Украины вырос до 5,46 миллиардов долларов, а экспорт — до 9,55 миллиардов. Значительную долю в российских поставках на Украину занимают нефтепродукты, антрацит и минеральные удобрения.

Напомним, что летом 2014 года тогдашний украинский премьер-министр Арсений Яценюк говорил о неизбежности полного прекращения экономических отношений между государствами, а в начале 2018 года президент Петр Порошенко даже утверждал, будто бы торговля между странами "резко остановлена в один момент".

Однако до сих пор Россия занимает во внешней торговле Украины около 12% рынка, и независимые зарубежные эксперты не рекомендуют делать резких шагов по сокращению этого показателя.

Источник фото: "Правда.Ру"

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