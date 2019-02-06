Слишком дешево: Эстония хочет ввести пошлины на электроэнергию из России

6 февраля эстонские СМИ узнали о планах правительства Эстонии поддержать местного производителя электроэнергии Eesti Energia, путем введения импортных пошлин на российскую электроэнергию. Эстонские власти считают, что это укрепит позиции государственного концерна на энергетическом рынке.
В концерне Eesti Energia подчеркнули, что считают введение импортных пошли на российскую электроэнергию — необходимой мерой. Ранее идею введения пошлин поддерживал начальник отдела энергетики министерства экономики Эстонии Тимо Татар.
Сейчас Россия экспортирует электричество в страны Балтии через энергетическую биржу Nord Pool. За 2018 год Россия и Белоруссия суммарно экспортировали в страны Балтии более 13,3 тераватт-час.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о враждебном отношении Эстонии к России. Так эстонский журналист призвал направить боевые ракеты на Санкт-Петербург, чтобы "сдержать российскую агрессию".
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