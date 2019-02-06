Янукович заявил, что Европа в 2014 году его "кинула как лоха"

Виктор Янукович сожалеет, что подписал соглашение с оппозицией в феврале 2014 года. Экс-президент Украины считает, что лидеры стран ЕС обманули его, убедив пойти на этот шаг, а затем признав законность государственного переворота.
— Кинули как лоха! — воскликнул Янукович, выступая 6 февраля 2019 года на пресс-конференции в Москве.
Кроме того, бывший президент раскрыл детали своих разгоров с представителями Российской Федерации накануне отстранения от должности. Оказалось, что Владимир Лукин, направленный в Киев в качестве посредника в диалоге власти и оппозиции, предупреждал его о бессмысленности соглашения.
— Лукин был представителем России, он сидел за столом переговоров и, к сожалению, он был прав. Он мне сказал: неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?
Виктор Янукович решил провести пресс-конференцию после длительного отсутствия на публике, связанного с лечением. По словам представителей экс-президента, он получил серьезную спортивную травму, которая потребовала хирургического вмешательства. О госпитализации Януковича "Правда.Ру" сообщала в середине ноября прошлого года.
Источник фото: "Правда.Ру"
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