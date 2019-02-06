Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом.

У восточного побережья США столкнулись два корабля, входящих в состав американских ВМС. Пресс-служба ВМС назвала происшествие "незначительным", однако анонсировала расследование его причин и обстоятельств.
Ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами утром 6 февраля. Члены экипажей кораблей не пострадали, размер материального ущерба пока не оценен. Инцидент произошел во время пополнения запасов крейсера.
СМИ сообщают, что Leyte Gulf и Robert E. Peary входят в состав ударной группы авианосца "Авраам Линкольн". Крейсер был спущен на воду в 1986 году, а 2000-х модернизирован. В ближайшие три года корабль планируют списать.
Столкновения американских кораблей регулярно сталкиваются друг с другом. Так, весной 2009 года "Правда.Ру" сообщала об аварии в Ормузском проливе с участием подлодки и десантного корабля, в результате которой пострадало 15 человек. А весной 2012 года танкер-заправщик и десантный корабль в результате неполадок не смогли разминуться в Тихом океане.
Источник фото: wikimedia.org
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