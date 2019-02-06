Москва заставит Украину принять российских наблюдателей на выборы президента.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич упрекнул в нерешительности Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). По мнению дипломата, представитель этой организации слишком мягко протестует против попыток властей Украины не допустить российских наблюдателей на президентские выборы.
"Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую оно заняло с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны", - передает слова Лукашевича РИА Новости.
Дипломат призвал представителей бюро прямо заявить, что подбирать международных наблюдателей на выборы оно будет исходя из имеющихся нормативов и руководящих принципов, не делая исключений для Украины.
Приглашение направить наблюдателей на выборы президента Украины российский МИД получил от ОБСЕ в декабре прошлого года. Но затем украинские власти заявили о своем нежелании видеть в составе делегации граждан России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о нежелании властей США пускать российских наблюдателей на президентские выборы.
Источник фото: flickr.com
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