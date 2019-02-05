Власти США не нашли "практического влияния" иностранцев на выборы в 2018 году

Иностранные государства не оказали существенного влияния на прошедшие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в Конгресс США, говорится в совместном заявлении министра юстиции США Мэтью Уитэкера и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Попытки зарубежных стран воздействовать на избирательную инфраструктуру также оказались безрезультатными.

В сообщении отмечается, что после анализа всех имеющихся данных, ведомства пришли к выводу об отсутствии убедительных свидетельств, говорящих о том, что "какие-либо из выявленных действий зарубежных правительств или агентов оказали практическое воздействие на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры, применявшейся в ходе промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году".

По результатам промежуточных выборов, прошедших 6 ноября прошлого года, Демократическая партия одержала победу в Палате представителей, а в Сенате, напротив, большинство получили республиканцы, ровно, как и системе исполнительной власти. Республиканские губернаторы оказались более стабильны и избираемы, чем представители демократов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители компании Microsoft заявили о попытках России повлиять на выборы в американский Конгресс.

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