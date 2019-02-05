Прибалтика снова перенесла дату отключения от единого с Россией энергетического кольца

Операторы энергосетей стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии — отложили на неопределенный срок тестовое отключение стран от общего с Российской Федерацией и Белоруссией энергетического кольца.
Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.
Так, сообщают средства массовой информации Эстонии, операторы энергосетей посовещались и приняли решение перенести дату тестового отключения от энергетического кольца, объединяющего Россию, Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию.
Напомним, что это далеко не первый случай переноса тестового отключения Прибалтики от данного энергетического кольца. В прошлый раз Латвия и Эстония заявили, что это невозможно якобы из-за решения российской стороны в это же время провести аналогичное отключение в Калининградской области.
Отметим, что Прибалтика не первый год пытается выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ и если не войти в энергетическую систему Европы, то создать собственную. Современные Латвия, Литва и Эстония опасаются, что в ближайшие годы Калининград станет энергонезависимым, и Российская Федерация примет решение прекратить передачу электроэнергии в эти страны. На сегодняшний же день Калининград получает энергию из России транзитом через государства Прибалтики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Эстонии заговорили о необходимости построить собственную атомную электростанцию. Иначе, сетуют в постсоветской республике, придется прибегнуть к торговле с Россией. А это, указывают специалисты, неприемлемо.
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