Турция отказалась выдать России боевика ИГ*

Турецкий суд отклонил запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции члена террористической группировки ИГ* Рената Бакиева.
Об этом сообщает крупнейшее турецкое агентство новостей Anadolu.
Отметим, что Ренат Бакиев, приговоренный в Турции в 12 годам тюрьмы за подготовку терактов, имеет российское гражданство. Анкара отказала Генпрокуратуре РФ в экстрадиции заключенного якобы из-за того, что приговор уже вступил в силу и в данный момент мужчина уже отбывает положенное ему наказание в тюрьме.
Ренат Бакиев, что примечательно, все обвинения в свой адрес отрицает. В суде он заявлял, что покинул территорию Россию из-за страха перед службой в армии. По словам Бакиева, он не принадлежит ни к каким террористическим группировкам.
Российскую Федерацию Ренат Бакиев покинул в 2014 году, и уже через год стал фигурантом уголовного дела. Российская сторона, отметим, пытается добиться экстрадиции боевика ИГ* не первый раз — Турция уже несколько раз отказывала Генпрокуратуре РФ в этом запросе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации Ирана обвинили спецслужбы Соединенных Штатов Америки в помощи террористам. Так, сообщают иранские журналисты, США якобы помогли сбежать особо опасным боевикам из тюрьмы в Афганистане.
ИГ* - организация запрещена на территории РФ.
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