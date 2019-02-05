Порошенко попугал украинцев Путиным, который "стоит за углом"

Президент Украины Петр Порошенко обвинил политическую оппозицию в намерении установить мирные и добрососедские отношения с Россией, напугав своих оппонентов Путиным, который "ждет за углом". Об этом украинский президент высказался в эфире телеканала ICTV.

Порошенко подчеркнул, что наладить отношения с Россией почти невозможно, поскольку единственная задача российской власти заключается в том, чтобы "вернуть Киев в российское ярмо". Те, кто утверждают иначе, считает президент, ошибаются: "Надо, стать на колени - и там сидит мир. Но хочу вас разочаровать: там за углом, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас".

Напомним, 31 декабря начался первый этапа предвыборной гонки за кресло президента Украины. По итогам первого месяца 2019 года лидером президентской кампании стал шоумен Владимир Зеленский. Юлия Тимошенко переместилась на вторую позицию рейтинга. Ее поддерживают 18,2% избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с уровнем одобрения в 15,1%.

Ранее, "Правда.Ру" писала о намерении Зеленского в случае победы на выборах провести переговоры с Владимиром Путиным для решения военного конфликта на Востоке Украины.

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