Голландский политик принял ислам после работы над книгой с его критикой

Участник ультраправой политической организации «Партия свободы» Йорам вам Клаверен решил написать книгу с критикой ислама. Но в процессе изучения религии вдруг проникся ее мировоззрением и сам принял ислам.
Об этой любопытной истории сообщает голландское издание Dutch News.
В прошлом Йорам вам Клаверен, будучи членом европейской ультраправой организации, активно выступал против ислама и критиковал эту религию, называя ее «ложью». Теперь же голландский политик отрекся от своих прежних предубеждений, аннулировал свое членство в организации и является убежденным мусульманином.
Йорам вам Клаверен признается, что содействовал созданию негативного имиджа ислама, но это, по его же словам, уже в прошлом.
Примечательно, что это не первый подобный случай. Так, почти десять лет назад в той же Голландии Арно ван Доорн, другой ультраправый политик, изгнанный из «Партии свободы» за финансовые махинации, также обратился в ислам.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Франция и вся Европа в одночасье забыла полицейского-героя, спасшего жизнь заложника в обмен на свою. Так, Париж отказался следовать идее местных жителей и называть в честь доблестного стража правопорядка одну из улиц столицы. Власти Франции испугались мнения мусульман, ведь террорист, зарезавший французского полицейского, исповедовал ислам.
Фото: pxhere.com
Читайте также:
Голландия пообещала приютить всех геев России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.