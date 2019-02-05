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Источник Правда.Ру

Голландский политик принял ислам после работы над книгой с его критикой

Мир » Европа » Евросоюз

Голландский политик принял ислам после работы над книгой с его критикой. 398409.jpeg

Участник ультраправой политической организации «Партия свободы» Йорам вам Клаверен решил написать книгу с критикой ислама. Но в процессе изучения религии вдруг проникся ее мировоззрением и сам принял ислам.

Об этой любопытной истории сообщает голландское издание Dutch News.

В прошлом Йорам вам Клаверен, будучи членом европейской ультраправой организации, активно выступал против ислама и критиковал эту религию, называя ее «ложью». Теперь же голландский политик отрекся от своих прежних предубеждений, аннулировал свое членство в организации и является убежденным мусульманином.

Йорам вам Клаверен признается, что содействовал созданию негативного имиджа ислама, но это, по его же словам, уже в прошлом.

Примечательно, что это не первый подобный случай. Так, почти десять лет назад в той же Голландии Арно ван Доорн, другой ультраправый политик, изгнанный из «Партии свободы» за финансовые махинации, также обратился в ислам.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Франция и вся Европа в одночасье забыла полицейского-героя, спасшего жизнь заложника в обмен на свою. Так, Париж отказался следовать идее местных жителей и называть в честь доблестного стража правопорядка одну из улиц столицы. Власти Франции испугались мнения мусульман, ведь террорист, зарезавший французского полицейского, исповедовал ислам. 

Фото: pxhere.com

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Темы ислам Европа Голландия Нидерланды
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