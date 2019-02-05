В Киеве раскритиковали соглашение о зоне свободной торговли с ЕС

Депутат Верховной рады, кандидат на пост президента Украины Александр Вилкул раскритиковал действующее соглашение о зоне свободной торговли со странами Европейского союза.

Так, украинский депутат считает, что нынешнее соглашение с Западом делает украинскую продукцию на рынке неконкурентной. На сегодняшний день предприятия Незалежной, объясняет Александр Вилкул, исчерпали данные им квоты на беспошлинные поставки собственной продукции в государства Европы. Можно, соглашается кандидат на пост президента страны, поставлять ее и дальше, но это, сетует Вилкул, для экономики Украины будет крайне нерентабельно.

Правительству Украины, заявляет Александр Вилкул, необходимо сесть за стол переговоров с руководством Евросоюза и пересмотреть нынешнее соглашение о торговле.

Напомним, что соглашение это было подписано сторонами еще в 2014 году, а действовать начало лишь в 2016 году. Так, предприятия современной Украины, согласно договоренностям Европы с официальным Киевом, могут поставлять по квотам на Запад почти четыре десятка наименований товара. Все бы ничего, но на самом же деле украинский бизнес расходует положенные ему квоты еще в начале года, а все оставшееся время экспортирует товар уже совсем на других условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина заподозрила страны Европы в недоверии к себе. Западные государства считают постсоветскую республику "ненадежным поставщиком" газа, сетует официальный Киев.

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