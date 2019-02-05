Спецслужбы Литвы объявили Россию главной угрозой

5 февраля департаментом государственной безопасности Литвы был опубликован отчет об общем уровне безопасности республики. В отчете говорится, что Российская Федерация представляет наибольшую угрозу для Литвы.

По мнению литовских спецслужб, граждане Литвы очень часто попадают в поле зрения Кремля. Российские спецслужбы предпринимают множество попыток завербовать граждан Литвы. Многие эти попытки венчаются успехом, так как у многих литовцев есть родственники в России.

Еще одна опасность, которую представляет Россия для Литвы — манипулирование общественным сознанием. В литовском департаменте госбезопасности считают, что Россия пытается "играть на ностальгии по советскому прошлому", подрывая литовскую государственность и суверенитет.

Все враждебные действия со стороны России направленны на то, чтобы оказать влияние на президентские выборы в Литве, которые пройдут в 2019 году, — считают в ДГР Литвы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что литовцы массово покидают страну. За 2018 год население Литвы сократилось на 8%.

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