CNN: саудиты передают американское оружие боевикам, связанным с "Аль-Каидой"

4 февраля телекомпании CNN представила результат расследования о наличии американского вооружения у террористов. Журналисты установили, что Саудовская Аравия нарушает договоренность с США, и передает американское оружие экстремистам, связанным с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в Российской Федерации).

Телекомпания считает, что поддерживая террористов и поставляя им американское оружие, ОАЭ и Саудовская Аравия оказывают непосредственное влияние на сложную политическую обстановку в Йемене. В Министерстве обороны США заявили, что уже инициировали внутреннее расследование по информации предоставленной журналистами из CNN.

Напомним, о наличии у йеменских боевиков американского оружия телекомпания CNN узнала в августе 2018 года, когда были обнаружены элементы американской бомбы, при взрыве которой погиб 21 человек. Все погибшие были гражданскими, среди них 11 детей. Позже йеменские правозащитники передали CNN информацию об использовании террористами американского оружия с 2015 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в США хотят разработать патрон нового поколения калибром 6,8 мм.

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