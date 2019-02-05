Украина хочет списания долгов ЖКХ "по-чеченски"

Недавно на официальном сайте Верховной рады Украины появился законопроект о списании долгов за услуги ЖКХ по состоянию на январь 2019 года. Авторами законопроекта выступили депутаты от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".

В документе приводятся цифры, которые отражают общую задолженность украинцев по всем категориям жилищно-коммунальных услуг. Так на январь текущего года задолженность за поставку бытового газа составляет 26,4 млрд гривен, за услугу централизованного отопления 16,7 млрд гривен, за электроэнергию 4,8 млрд гривен.

Депутаты утверждают, что списание долгов по ЖКХ — необходимая мера, которая восстановит в стране социальную справедливость. По мнению авторов законопроекта, в Украине неравномерно вырос уровень доходов относительно возросших тарифов на коммунальные услуги. С 2014 года уровень заработной платы вырос только на 171%, в то время как тариф на поставку бытового газа вырос в цене на 1080%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как Районный суд города Грозный списал долги чеченцев за газ на сумму 9 млрд рублей. Прецедент вызвал волну негодования в российских регионах, где потребовали списать долги по ЖКХ по "чеченскому" примеру.

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