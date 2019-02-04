Американские СМИ раскрыли оранжевый загар Трампа

Источник в Белом доме рассказал The New York Times, какую косметику использует Дональд Трамп. По словам сотрудника президентской администрации, оранжевый загар на лице главы государства объясняется исключительно "хорошими генами", а вовсе не увлечением соляриями, на чем настаивают некоторые СМИ.

При этом, готовясь к появлению перед телекамерами, Трамп наносит на лицо небольшое количество пудры. "Полупрозрачной, а не бронзовой", — уточняет источник.

Ранее стилист Джейсон Келли, который работал с рядом американских политиков, в том числе — и с нынешним президентом, рассказал представителям прессы об увлечении Трампа искусственным загаром. Бывшие одноклассники президента по школе-интернату также описывают его, как большого поклонника ультрафиолетовых лучей.

Внешность Трампа даже заставила британских посетителей соляриев отказаться от своей привычки. Год назад три четверти любителей искусственного загара признавались, что ненатуральный цвет кожи американского лидера заставил их пересмотреть собственные предпочтения.

Также "Правда.Ру" сообщала, что прическа Дональда Трампа вдохновила поваров итальянского города Таормина создать новое мороженое.

Источник фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook

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