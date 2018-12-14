WSJ: США начинают борьбу за Африку с Россией и Китаем

Соединенные Штаты Америки стремятся заработать авторитет у африканских стран. Но в этом им придется соперничать с Российской Федерацией и Китайской народной республикой.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Так, по словам авторов материала, официальный Вашингтон понимает то, что в стремлении "подружиться" с африканскими государствами его потенциальными оппонентами являются Москва и Пекин. Американское правительство, указывают сотрудники The Wall Street Journal, уже якобы подготовило целый ряд мер, необходимых для повышения авторитета США в Африке.

Слаборазвитые и экономически бедные страны Африки нуждаются в деньгах и стабильной экономике. И США, указывают авторы материала, намерены им это дать. Вашингтон, пишет The Wall Street Journal, даст Африке альтернативу взаимодействию с Россией и Китаем. Примечательно, что США намерены сотрудничать с южными странами на равных, а не по принципу "доминирования и долга".

Очевидно, что между такими странами-гигантами, как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки или же Китайская народная республика всегда будут разногласия. А мировое сообщество в последнее время умело эти разногласия подогревает, неустанно твердя о грядущей войне России с западными странами.

Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации решили спрогнозировать то, как будет развиваться войну между РФ и НАТО. Примечательно, что, по мнению тамошних журналистов, Россия в этой войне проиграет.

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