Советник Рейгана: Россия "восстала из пепла"

Американский политик Патрик Бьюкенен, бывший советником аж трех глав Соединенных Штатов Америки, резко раскритиковал внутриполитическую ситуацию в стране.

Своим видением сложившейся ситуации Патрик Бьюкенен поделился в своей статье для The American Conservative.

Так, по мнению экс-советника бывшего президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана, ни мир, ни его страна больше не нуждаются в демократии. США, посетовал Патрик Бьюкенен, пока не понимают этого. А Китайская народная республика и Российская Федерация тем временем, поделился мнением американский политик, продолжают наращивать свою мощь.

Китай, указал Патрик Бьюкенен, доказал, что можно стать великой сверхдержавой и без демократии — даже с однопартийной системой управления государством.

Что же касается Российской Федерации, то тут Патрик Бьюкенен был более резок. Он заявил, что некогда Россия была "разрушена до основания" и позже "восстала из пепла". Демократический строй, заявляет в своей статье для The American Conservative Патрик Бьюкенен, не есть обязательство для страны.

В "дьявольски" серьезном мире, посетовал бывший советник трех американских президентов, Соединенные Штаты Америки — страна, "разменивающаяся на мелочи".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению зарубежного авторитетного издания, отношение к Российской Федерации и ее действующему президенту Владимиру Путину буквально во всем мире остается по-настоящему негативным.

Фото: twitter. com/Jeremy Pelzer (@jpelzer)

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