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Источник Правда.Ру

США пожаловались в ООН на "космическое оружие" России

Мир

На конференции ООН по разоружению помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, контролю и соблюдению прав человека Илем Поблет заявила о действиях России в области создания "космического оружия", которые вызывают тревогу.

США пожаловались в ООН на

По информации Reuters, обеспокоенность Америки вызывает создание в России нового космического вооружения, в том числе боевого лазерного комплекса "Пересвет" и спутника-"наблюдателя".

По мнению Поблет, напряженность в этой ситуации усиливается, если учитывать контекст, а именно, недавнее "недоброжелательное поведение" Москвы.

Дипломат отметила, что нет рычагов, которые могут помешать Москве работать над созданием "Пересвета" и спутника-"наблюдателя", фиксирующего перемещения чужих спутников. Не властен над этим и новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, предлагаемый Россией.

Она считает, что "действия россиян не соответствуют их словам". Мнение Поблет было негативно воспринято российской стороной.

Заместитель постпреда России при ООН и других международных организациях в Женеве Александр Дейнеко назвал ее слова "клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях и предположениях". Дейнеко считает, что вместо того, чтобы делать такие заявления, США должны активно работать над разработкой договора, который на 100% обеспечит интересы и безопасность американского народа.

В свою очередь, посол Китая по вопросам разоружения Фу Конг подчеркнул, что Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства и "выступает против оружия в космосе, гонки вооружений и еще большего превращения космического пространства в поле битвы".

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", президент России еще в марте рассказал о новых российских системах вооружения, в числе которых и — боевой лазерный комплекс "Пересвет". Про каждый из этих видов вооружения не так много информации. Большей частью она, по понятным причинам, засекречена. Но ряд сведений все же доступен для широкой публики. Подробнее - в материале.

Между тем в начале лета в Минобороны сообщили, что комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

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Темы оон США космос оружие Россия ракеты вооружение разоружение ядерное оружие
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