СМИ: Россия не отказывается от казначейских бумаг США, а прячет их в офшорах

Ресурс cfr.org высказал предположение, что Россия продала не 84% казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав остальные облигации в офшорах.

Говоря об изначальной причине продажи бумаг, американское СМИ отметило, что таким образом Россия защищает себя от будущих экономических ограничительных мер США.

Один из западных трейдеров высказал предположение, что Россия "беспокоилась о санкциях и о своей способности торговать казначейскими бумагами США", поэтому избавилась от бумаг.

С другой стороны, в материале отмечается, что российскому Центробанку требуются доллары, чтобы стабилизировать рубль и помочь банкам управлять ликвидностью.

А также цитируются слова президента России Владимира Путина, который говорил, что Россия "не планирует никаких внезапных шагов" в вопросе долларового обращения и отказываться от доллара не собирается.

По данным американского Казначейства, российские резервы облигаций США сократились на 84% — с 96 млрд долларов в марте до 15 млрд долларов в мае. Однако, в материале рассказывается, что есть и иные данные, в соответствии с которыми 46 млрд долларов в облигациях остались неучтенными.

Журналисты делают вывод, что Россия, вероятно, продала казначейских облигаций на сумму около 8 млрд долларов неамериканским компаниям или реализовала эти бумаги через посредников. Общую сумму "пропавших" госбумаг оценили в 38 млрд долларов.

Это косвенно подтверждается ростом бельгийских резервов облигаций США на 25 млрд долларов в апреле и мае. Резервы Каймановых островов выросли на 20 млрд долларов.

Издание делает вывод, что Москва и дальше будет прятать казначейские бумаги США в офшорах, если не произойдет улучшения российско-американских отношений.

Как ранее писала "Правда.Ру", министр финансов Антон Силуанов анонсировал возможный ответ на очередные американские санкции.

Этот ответ многие уже назвали "дедолларизацией". Сам же Антон Силуанов заявил, что "доллар - это ненадежная валюта". При этом чиновник отметил, что "мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов". Но самое интересное - это выход, который предлагает Силуанов в нынешней ситуации. Подробнее - в материале.

Источник фото: Fotodom.ru

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