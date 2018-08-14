В Британии заволновались из-за объединения попавших под санкции США

Чего может стоить американскому президенту Дональду Трампу решение вести много торговых войн одновременно? Ответу на этот вопрос посвятил материал на страницах The Telegraph директор Оксфордского института исследования кризисных ситуаций Марк Алмонд.

Также эксперта заинтересовала, могут ли "жертвы" американских санкций объединиться и выступить против Вашингтона единым фронтом? Рассуждая, Алмонд не преминул заметить, что в одиночку Турция, Китай, Иран и Россия уязвимы. Однако если они объединятся, то получится, считает специалист, следующее: Иран плюс Турция дадут союз нестабильный. Автор материала сравнил эти два государства с поддерживающими друг друга пьяницами. После этого рассуждающий добавил к союзу Москву и Пекин. Так у двух "пьяниц" появился геополитический тыл.

Кроме того, эксперт вспомнил и речи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страна готова искать новых друзей, и дружбу с Москвой, и покупку у нее комплексов С-400.

Стоит отметить, что Алмонд придал в этом возможном союзе "обиженных США" особое значение Турции, т. к. эта страна находится на стыке двух континентов, соприкасаясь с Россией, Ираном, Ираком и Сирией.

Продолжая рассуждения, автор The Telegraph рассказал, какой будет реакция простых жителей Турции и Ирана на финансовый кризис, возникший из-за действий США, — внутренние беспорядки. Однако, напомнил повествователь, правительства этих государств уже показали, они умеют утихомирить народ.

Далее мысль Алмонда обратилась к Трампу: президент своими поступками делает предельно ясным, какие страны — друзья США, а какие — недруги. Однако он забывает мудрость, завещанную Авраамом Линкольном: вести войны по одной. Автор текста убежден, государства стали бы более покладистыми, если бы не имели союзников.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Анкара ответила на экономическое давление США отказом от продукции американской электронной промышленности. Также Эрдоган призвал активнее развивать свою и налаживать новые межгосударственные отношения.

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