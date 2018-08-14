Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них

Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.

Как пишут местные СМИ, вынуждены искать себе новое место работы министр промышленности Виталий Вовк и его коллега из министерства архитектуры и строительства Анатолий Черной. Шанс побороться за кресло Лукашенко дал председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю. Однако президент уточнил, что если до осени они не исправят ошибок, то также лишатся мест.

Стоит отметить, что столь бурную реакцию подчиненные ощутили на совещании по комплексному развитию Оршанского района. Президент подчеркнул, что подчиненные не выполняют поручений и относятся к задачам, которые ставит лидер страны "пофигистично".

Также Лукашенко потребовал обратиться к резерву кадров и начать подыскивать замену министрам.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как Лукашенко вспомнил о наведении порядка на трассе Москва-Берлин, где убивали людей. Тогда он послал туда "горстку надежных людей с автоматами". Они застрелили там половину и за месяц порядок был наведен.

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