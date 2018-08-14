Мнение из США: "Армату" вооружат рельсотроном или лазером

Американский военный эксперт Дэйв Маджумдар рассказал на страницах издания The National Interest, каким он видит российское оружие нового поколения.

Он взял слово в ответ на высказывание экс-руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковника Сергея Маева, который поделился своим видением по этому вопросу. Маев отметил, что "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" прослужат не менее 25-30 лет. Сменит же их вооружение, в основу которого будут положены "новые физические принципы".

Маджумдар считает, что речь идет о рельсотронах, лазерах и микроволновых пушках и предполагает, что у России есть "интересные концепции наземной войны будущего", однако пока они не проработаны досконально.

Специалист по российскому военному делу Майкл Кофман достаточно скептически оценивает прогнозы Маева, считая их "типичной для Москвы отсылкой к некоему футуристическому оружию", которое должно появиться примерно через четверть века.

Ранее The National Interest сообщало о комплексе активной защиты "Афганит", который является секретным оружием перспективного российского танка Т-14 на базе платформы "Армата".

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя тогда информацию, выразил мнение, что такие публикации, скорее всего, являются частью информационной кампании, направленной на обоснование необходимости выделения средств на разработку аналогов российского военного танка.

Ранее "Правда.Ру" побеседовала с главным редактором журнала "Арсенал Отечества", членом экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктором Мураховским о рассекреченных разработках новейшего российского вооружения — лазерного и кинетического, возможностях современного оружия разных стран и вероятности превращения следующей войны в войну роботов — дронов и танков, управляемых на расстоянии.

Эксперт, в частности, рассказал и о разработке системы вооружения, основанной на "новых физических принципах". "Это не значит, что российские физики в секретных лабораториях открыли какие-то новые фундаментальные физические законы и теперь собираются применять их в военном деле. Конечно, нет. ...Речь идет о том, что некоторые физические явления, ранее не используемые в системах вооружений, сегодня пытаются использовать в военных целях", - уточнил эксперт. Все подробности читайте в материале интервью.

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