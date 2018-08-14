Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники

Анкара отказывается приобретать продукцию электронной промышленности, произведенную в США. Об этом пишут турецкие СМИ, ссылаясь на заявление лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он подчеркнул, что помимо iPhone существует Samsung, а также турецкий Venus Vestel. По мнению президента, самым достойным ответом на проводимое Вашингтоном экономическое давление, станет рост производства.

Эрдоган подчеркнул, что нельзя останавливать собственные проекты, надо как можно больше производить и продавать в другие страны.

Напомним, что вчера президент Турции заявлял: экономическое давление на Анкару — результат ее нежелания отказаться от независимой политики и защиты своих интересов. Происходящее лидер сравнил с "осадой", а падение лиры — с последствиями "атаки".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению главы МИД Турции, конфликт начался после решения Анкары купить у Москвы ЗРК С-400. Не улучшило атмосферу и заключение под стражу турецкой стороной американского пастора Эндрю Брансона. После чего Белый дом объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий, это спровоцировало крах лиры.

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