Добиться от России права полета "над всей Москвой". Такой пункт есть в подписанном американским лидером Дональдом Трампом военном бюджете на грядущий год. Вашингтон желает, чтобы Москва позволила наблюдательные полеты странам-участницам Договора по открытому небу.
Также желают в Соединенных Штатах "летных прогулок" над Чечней, Калининградом и "на расстоянии в 10 км от границы РФ с оккупированными Абхазией и Южной Осетией", говорится в документе. Кроме того, уточнено, на полеты не должны налагаться ограничения.
Стоит отметить и тот факт, что США позволяет себе обойти запреты, если это будет в их интересах или если РФ "приняла четкие и поддающиеся верификации действия, чтобы вернуться к выполнению Договора по открытому небу".
Поясним, в конце прошлого года РФ решила выйти из Договора, "исходя из принципов взаимности". Было решено прекратить ночевки на 3 аэродромах в том случае, если в полетах участвуют Вашингтон. Также Россия предупредила, что прекращает действие двусторонних договоренностей, что должны были делать проще полеты по договору.
В тот момент Соединенные Штаты предупредили, для РФ будут закрыты Аляска, Гавайи, также станет иной и дальность рейсов.
Напомним, Договор подписали еще в 1992 году 23 страны. Россия присоединилась в 2011. Суть в том, что государства могут летать над территорией стран-участниц с целью контроля военной деятельности.
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