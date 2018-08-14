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"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка

Мир

В последнее время эксперты все более склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху больших перемен. В принципе, это наблюдение не является новым, но из категории футурологических предсказаний оно незаметно перешло в факт, не нуждающийся в доказательствах.

В телеграм-канале "Майор и генерал" по этом поводу написали, что это время уже давно настало, и смысла бояться чего-то давно нет. Но все изменения в ближайшие месяцы станут по-настоящему ощутимыми для обывателя. "Причем в самых разных уголках нашей необъятной планеты", отмечают аналитики.

При этом канал АДЕКВАТ отмечает, что "время действительно уплотняется прямо на глазах. «Нет, еще не завтра, но уже скоро.» Великое таинство перехода условно латентной фазы слома миропорядка в уже безоговорочно открытую - на самом пороге. И совсем скоро одни за другими действительно начнут просыпаться в мире, который больше никогда не будет прежним.

Ссылку не надо понимать в лоб: "раз это Майор и Генерал, то к зиме ждать не меньше чем мировой войны". На ближней повестке не столько море огня, сколько штормовые ветры. Крах многолетних репутаций, договоренностей и альянсов, лихорадочное формирование новых, самых невообразимых, переоценка массы ценностей, от биржевых до духовных, искры, которые неизбежно будут сыпаться во множестве - и какие из них предстоящим ветром задует, а какие наоборот, из-за сегодняшней линии горизонта не разглядеть.

"Точка бифуркации", говорят умное слово футурологи. Детской ручонки достаточно для перевода стрелки с одного взаимоисключающего пути в будущее на другой, «количество пешек какое-то время не имеет значения», и каждый месяц ложится в учебник истории для правнуков целой строкой, а иной - и абзацем.

Страшно - да, будет. Но будет и интересно. Как, пожалуй, на нашей памяти не было еще никогда".

По сути, речь идет даже не о готовности стран к масштабным военным действиям. Практика показывает, что, когда не готова Россия, не готовы и все остальные. А по сути сейчас никому прямой вооруженный конфликт не выгоден и не интересен в той форме, в которой страны ранее выясняли отношения. Отсюда и растут все варианты гибридных войн, вмешательств, влияний и прочих воздействий, в которых Запад привык обвинять Россию, забывая, что прародителем всего этого добра является он сам. Впрочем, толку с этого еще меньше, чем мало, поскольку речь идет об объективном восприятии действительности.

Да, мир изменяется. Да, стабильности не и теперь уже точно не будет. Но, как пишет Astra Militarum, это не повод скатываться в коллективное безумие ДО апокалипсиса, которого, кстати, может не быть еще очень долго. Эпоха перемен - штука непрогнозируемая.

"Коллеги, так, спокойно. Порефлексировали - и ша! Я понимаю, что уже конец лета, настроение такое, что хоть стреляйся. Но это не повод выстраивать апокалиптические теории - да еще и так, что потом вся Телега стоит на ушах.

Если вы еще не поняли - жесть в нашей жизни была вчера, есть сегодня и будет завтра. В политике - так и тем паче, там всегда такое. А уж на войне и сам Бог велел.Не время сейчас рыдать, сожалеть об "уплотнившемся времени", о переменах грядущих. Нам, товарищи анонимусы, работать надо. А куковать и биться лбом об стену будем когда-нибудь потом". То есть нам придется исходить из факта изменяющейся действительности. А в какую сторону что будет меняться - будем смотреть по обстановке".

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