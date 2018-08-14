На Западе рассказали о российской ракете "убийце кораблей"

Американское издание The National Interest рассказало своим читателям о возможностях российской баллистической ракетной системы "Искандер", сравнивая ее с разработанными ранее в Китае баллистическими ракетами большой дальности — "убийцами авианосцев". И отмечает, что российские разработки имеют ту же миссию.

Журнал ссылается на данные российских СМИ, сообщая, что в конце июля — начале августа этого года Россия провела два симулированных "электронных запуска" 9K720 "Искандер-М" против кораблей в Черном море.

Издание задается вопросом, какую именно ракету Россия запустила, если считать факт запуска правдивым. И делает экскурс в прошлое. "Искандер" была разработана в 1970-х годах в качестве замены "Скад" и представляет собой систему, которая может стрелять баллистическими и крылатыми ракетами. "Искандер-М" — одноступенчатая баллистическая ракета, вооруженная обычной или ядерной боеголовкой, дальность ее действия — 500 километров.

Издание приводит данные новостного сайта Russia Beyond, который описывает "Искандер" как систему, которая может стрелять противокорабельными версиями крылатых ракет R-500 ракетного комплекса "Калибр" с дальностью 500 километров.

"Эти ракеты перенастраиваются для нацеливания на эсминцев второго и третьего класса -в основном, на корабли, оснащенные ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис" (от англ. Aegis — "эгида" — Прим. ред), — говорится в материале Russia Beyond. — Корабли этого класса — помимо американских авианосцев "Тикондерога" (USS Ticonderoga) — выступают в качестве основных пусковых площадок для быстрых глобальных высокоточных ударов Вашингтона".

"Противокорабельные ракеты могут лететь к своим целям со скоростью 2000 километров в час. Они также летят над водой — на высоте всего от 5 до 10 метров, а это значит, что поразить их любыми морскими системами противоракетной обороны практически невозможно. Полезная нагрузка ракеты составляет от 200 до 500 килограммов. Более легкие обычно нацелены на эсминцы, в то время как более тяжелые предназначены для крейсеров", — уточняет Russia Beyond. И выносит вердикт: "От этих убийц не убежишь".

The National Interest пишет, что смысл придания огласки в российских СМИ факта очередных испытаний — очевиден. Россия дает знать, что может использовать баллистические ракеты — или, по крайней мере, баллистические ракетные пусковые установки, как противокорабельное оружие.

Если это звучит знакомо, то это так и есть, отмечает издание. В то время как Китай может копировать российское оружие, Россия может предпринимать аналогичные действия, создавая механизмы, подобные китайским "ракетам-носителям-убийцам".

Резюмируя, The National Interest задается вопросом: если Россия может запускать крылатые противокорабельные ракеты малой дальности с пусковых установок баллистических ракет, то почему не баллистические ракеты большой дальности, как это делает Китай? И отвечает, что, видимо, препятствием являются российско-американские договоры о контроле над вооружениями. Тем не менее, издание замечает, что в будущем информация о том, что Россия разработала свои собственные баллистические "ракеты-носители-убийцы", вряд ли станет сюрпризом.

Источник фото: Mil. ru

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