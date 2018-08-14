Юлия Тимошенко сравнила соотечественников с древнеегипетскими рабами

Рабы в Древнем Египте зарабатывали больше, чем украинцы ХХI века на родине. К такому выводу пришла глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, узнав за какую цену скупают у сельчан яблоки. Своими измышлениями политик поделилась с миром чрез Facebook.
Тимошенко написала, что фрукты закупщики приобретают по 30-40 копеек за килограмм. Спикер убеждена, что таких издевательств не позволяли себе рабовладельцы при Тутанхамоне. Кроме того, политик подчеркнула, что экономически поддерживают жителей страны не власть и ее реформы, а деньги, которые присылаются с территории иностранных государств. Так за летние месяцы в стране очутились 800 миллионов долларов.
Продолжая размышления, Тимошенко пояснила, речь не идет уже об отъезде экспертов и специалистов в иные страны, Украину покидают рабочие. Они, те люди, которые могут поднять нац экономику, в реальности они поднимают чужую.
Стоит отметить, что в прошлом месяце появилась информация от директора Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконена, что четверть жителей Украины существует за чертой бедности.
Ранее "Правда.Ру" транслировала следующую информацию: сайт ukrainianpeopleleaks. com утверждает, что каждые 60 секунд Украину покидают 2 гражданина. Так, с 20 марта 2018 года из государства уехали примерно 350 000 человек.
Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ
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