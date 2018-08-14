Ночь огня: люди в черном сожгли в Швеции сотни автомобилей ВИДЕО

Минувшей ночью на юго-западе Швеции десятки автомобилей оказались объяты огнем. Среди городов, в которых происшествия имели место, - Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, только в Гётеборге в 20 разных точках были найдены очаги возгорания, более 80 машин сгорели. В Тролльхетанне около 40 молодых люди в масках поджигали машины и бросали в полицейских камни. Пострадавших, к счастью, нет.

В полиции отметили, что нельзя исключать возможности, что поджог был организованным. Действия злоумышленников могли координироваться через социальные сети.

Очевидцы происходившего рассказывают, что видели молодых людей в масках и черной одежде, которые, двигаясь от автомобиля к автомобилю, разбивали стекла, впрыскивали в салон воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Для поджога были избраны парковки возле торговых центров и больниц.

Видео, запечатлевшие варварские акты, опубликованы в Twitter.

Напомним, что в 2005 году в результате массовых беспорядков во Франции были сожжены более тысячи машин.

Источник фото: "Твиттер" Johan Jansson

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