На Украине рассказали, что ее ждет после прекращения торговли с Россией

Колоссальный ущерб — вот что ждет Киев, если он решит прекратить с Россией торговые отношения. Такую перспективу видит украинский экс-министр экономики Виктор Суслов, мыслями он поделился с журналистами канала "112 Украина".

Эксперт пояснил, что до сих пор Москва — самый крупный украинский партнер в сфере торговли. Суслов подчеркнул, для его родины это хорошо, т. к. позволяет закупать то, без чего народу не выжить, — ядерное топливо. На нем работают АЭС, которые обеспечивают полстраны энергией.

Рассказал спикер и о тех областях, в которых Киев перестал сотрудничать с Москвой: космическая и авиационная. Так, с момента разрыва Украина не участвует в запуске космических аппаратов и прекратила строить самолеты.

По мнению Суслова, бывший украинский лидер Виктор Ющенко не прав, призывая прекратить торговые связи с Москвой, ибо это скажется на уровне жизни украинцев. Кроме того, эксперт назвал слова экс-президента "неумными", ведь лишившись лишь транзита газа казна потеряет 3 млрд долларов за год.

В этом контексте стоит отметить, что Ющенко пожаловался на слишком тесные экономические отношения с РФ, подчеркнув, что это поступок неадекватный и несимметричный.

Источник фото: Fotodom.ru

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