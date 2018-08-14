Американский конгрессмен выяснил, как перестать кормить "русского медведя"

Американский конгрессмен Девин Нунес озаботился проблемой зависимости Европы от российского газа, сообщает Washington Examiner.
По его мнению, единственным способом для снижения оной может стать прокладка Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию, который станет еще одним источником газа для Европы. В этой связи он призывает европейские страны поддержать проект. Нунес убежден, что тогда Европе, в частности, Германии, не придется подкармливать деньгами "русского медведя".
Препятствием для функционирования газопровода Нунес видет российскую пропаганду в Италии, с помощью которой, по его словам, Москва распространяет дезинформацию, дабы помешать воплощению проекта в жизнь.
На сегодняшний день развитию проекта сопротивляются итальянские власти, называя газопровод бессмысленным по причине отсутствия на него спроса. Стоимость строительства Трансадриатического газопровода оценивается в 5,2 миллиардов долларов. Администрация Дональда Трампа рассматривает газопровод в качестве противовеса "Северному потоку-2".
Что касается реальных возможностей влияния Трансадриатического газопровода на мировой газовый рынок, как ранее рассказал "Правде.Ру" независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков, "его мощности весьма ограничены". "Он (газопровод — Прим. ред.) поставляет всего 10 миллиардов кубометров газа. Европа же потребляет от 450 до 500 в зависимости от того, спрос поднимается или падает", — добавил специалист.
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