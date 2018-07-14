Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"

Известный своим участием в боях за свободу Донбасса Игорь Стрелков рассказал на своей странице о настоящих русских добровольцах из ЧВК "Вагнер". Он поведал своим читателям об успешном участии бойцов ЧВК в событиях в Новороссии, причем в самый горячий период, а также отметил свое возмущение "расследованиями" телеканала "Дождь" и прочих СМИ, которые просто бесчестят доброе имя российских добровольцев в Сирии.

Отметим, что отношение Стрелкова к участию российской стороны в сирийской кампании — весьма неоднозначное. Но это не помешало ему признать доблесть русских добровольцев, которые сражаются в Сирии за свободу мира, против террористов, а не за личное благо.

Стрелков вспомнил о своем личном знакомстве с некоторыми "частниками", которые выполняли боевые задания в Донбассе. Он рассказал о знакомых бойцах, назвав их позывные, кратко обрисовав биографии, коснувшись того, что привело ребят в частную военную компанию. Важно, отмечает Стрелков, что они пришли туда не из-за денег, и это очень хорошо соотносится с русскими воинскими традициями всех времен, в отличие от откровений псевдогероев из репортажей "Дождя".

"Беслан" — представитель одной из кавказских народностей. Служил в российских ВДВ, участник 2-й Чеченской, имеет боевые награды. На Донбассе — с первых дней, чистый доброволец. Был моим подчиненным летом 14-го. В "Вагнер" пришел только в Сирии, но сразу решил, что "иной жизни не надо". Дважды ранен в рядах штурмовых подразделений, по счастью — оба раза легко. Горячий патриот России, ненавидит "пендосов" со всей "кавказской" страстностью", - так пишет Стрелков про одного из своих знакомых, отмечая, что большинство известных ему товарищей "Беслана" придерживаются аналогичных взглядов и являются настоящими патриотами России, готовыми воевать, прежде всего, за нее, а уж только потом — брать деньги за свою нелегкую работу.

Ни с одним "классическим наемником", которому все равно, за кого и под каким флагом биться, лишь бы платили побольше, Стрелков не знаком.

Сам Игорь Стрелков, как он подчеркнул, всегда отмечал важность происходящих в Сирии событий. Сражаться в составе ЧВК "Вагнер" — не стыдно, как это хотели бы представить прозападные СМИ, а почетно, так как добровольцы стоят за интересы России, пока они решаются в Сирии, заключает Стрелков.