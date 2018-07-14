Южная Корея обвинила Россию в нарушении ее границ

Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного пресс-атташе на неприятный разговор. Так, южнокорейское правительство выразило свое недовольство тем, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС якобы пролетели на территории их государства.

Фото: Pravda.Ru

Южнокорейское оборонное ведомство выступило с заявлением, что в опознавательную зону их систем противовоздушной обороны попали несколько самолетов, идентифицированные ими как российские. Правительство Южной Кореи подчеркнуло, что это не только создает существенную вероятность столкновения самолетов в воздухе, но и способствует дестабилизации ситуации как на Южнокорейском полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.

Сеул обратился к Москве с просьбой осознать всю тяжесть и серьезность произошедшего и впредь исключить инциденты подобного рода.

Отметим, что вчера, 13 июля, министерство обороны Российской Федерации сообщало, что два стратегических ракетоносца выполнили запланированные заранее полеты над Японским и Желтым морями. Представители российского правительства отметили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами и не нарушали границ.

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