Южная Корея обвинила Россию в нарушении ее границ

Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного пресс-атташе на неприятный разговор. Так, южнокорейское правительство выразило свое недовольство тем, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС якобы пролетели на территории их государства.
Южнокорейское оборонное ведомство выступило с заявлением, что в опознавательную зону их систем противовоздушной обороны попали несколько самолетов, идентифицированные ими как российские. Правительство Южной Кореи подчеркнуло, что это не только создает существенную вероятность столкновения самолетов в воздухе, но и способствует дестабилизации ситуации как на Южнокорейском полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.
Сеул обратился к Москве с просьбой осознать всю тяжесть и серьезность произошедшего и впредь исключить инциденты подобного рода.
Отметим, что вчера, 13 июля, министерство обороны Российской Федерации сообщало, что два стратегических ракетоносца выполнили запланированные заранее полеты над Японским и Желтым морями. Представители российского правительства отметили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами и не нарушали границ.
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