Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа

Мир

Буквально весь мир замер в ожидании грядущей встречи глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки, в столице Финляндии, 16 июля в 13:15 по местному времени. 


ВВС США: Россия враг номер один

По поводу предстоящей встречи глав двух сверхдержав высказался министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Так, российский парламентарий заявил, что идеальным окончанием рабочей встречи было бы решение по возобновлению замороженных каналов связи между двумя государствами.

По мнению Лаврова, России и США необходимо наладить отношения и достигнуть взаимопонимания не только ради собственных интересов, но и для блага всего цивилизованного мира и геополитической стабильности. В комфортных и честных дипломатических отношениях между Россией и США российский министр иностранных дел видит выгоду и для всех остальных стран.

Лавров резюмировал, что в данный момент Москва и Вашингтон не обсуждают и не работают сообща по целому ряду тем, обсуждение которых не может ждат. Лавров подчеркнул, что речь идет о терроризме, кибербезопасности, энергетике, незаконном обороте наркотиков и региональных конфликтах. 

 

Читайте также:

Почему Россия не должна отвечать США

 

 

 

КНДР больше не критикует США КНДР больше не критикует США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Трамп Путин запад Москва Россия Европа Вашингтон Финляндия
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Диалоги
Почему Трамп идет на обострение своих отношений с НАТО
Точка зрения
Предательство Горбачева, или заговор молчания: эфиопы ждут помощи от России
Читательский топ
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
"Скоро конец света?": из регионов пишут о массовой гибели птиц
Новости Все >
Украине предрекают голодные годы
Французский фермер три года скрывал у себя останки мастодонта
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
CNBS: русский "Кинжал" успешно испытан против авианосцев США
Как НАТО и Латвия дружат против России
КНДР больше не критикует США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО

В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.

Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Общество
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
Мир
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
Политика
Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг

Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.

Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Экономика
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Кремль
Как власть лжет о пенсионной реформе
Общество
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма

"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.

Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
Россияне требуют национализации и раскулачивания олигархов
Общество
Россияне требуют национализации и раскулачивания олигархов
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Регуляторы
Куда власть дела пенсионные накопления?
Василий Амирджанов Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис Василий Амирджанов Соломон Соловьев Форд, Пуговкин и другие ловили момент Соломон Соловьев Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов
Комментарии
На Украине признали несостоятельность своей ПВО
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
На Украине признали несостоятельность своей ПВО
Назван беспроигрышный способ завлечь туристов в Россию. Нет, это не музеи и природа
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Как НАТО и Латвия дружат против России
Мурманскому педагогу грозят увольнением из-за комментария "ВКонтакте"
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Глава ВТБ призвал Путина "дедолларизовать" Россию
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
На Украине признали несостоятельность своей ПВО
Украинцы уехали в Евросоюз на поездах и не вернулись
На Украине задумались, почему США не афишируют встречу Трампа с Порошенко
Украина подсчитывает потери от Крымского моста
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался