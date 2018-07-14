Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа

Буквально весь мир замер в ожидании грядущей встречи глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки, в столице Финляндии, 16 июля в 13:15 по местному времени.



ВВС США: Россия враг номер один

По поводу предстоящей встречи глав двух сверхдержав высказался министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Так, российский парламентарий заявил, что идеальным окончанием рабочей встречи было бы решение по возобновлению замороженных каналов связи между двумя государствами.

По мнению Лаврова, России и США необходимо наладить отношения и достигнуть взаимопонимания не только ради собственных интересов, но и для блага всего цивилизованного мира и геополитической стабильности. В комфортных и честных дипломатических отношениях между Россией и США российский министр иностранных дел видит выгоду и для всех остальных стран.

Лавров резюмировал, что в данный момент Москва и Вашингтон не обсуждают и не работают сообща по целому ряду тем, обсуждение которых не может ждат. Лавров подчеркнул, что речь идет о терроризме, кибербезопасности, энергетике, незаконном обороте наркотиков и региональных конфликтах.

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