Как НАТО и Латвия дружат против России

В последние годы антироссийская риторика в странах Прибалтики лишь набирает обороты. Так, недавно правительство Латвии обвинило Советский Союз "страной-убийцей", а период собственного пребывания в составе СССР "оккупацией". Экс-президент Эстонии Хендрик Ильвес же, например, заявил, что им нечего бояться Российской Федерации, и в случае войны эстонцы смогут дать достойный отпор "российской агрессии".

Непонятно, откуда прибалты берут эти сказки о военной агрессии Российской Федерации. Так, ни Эстонии, ни Латвии, ни какому-либо другому государству в мире Россия не угрожала и не угрожает. По крайней мере, на сегодняшний день. Но высказывания о российской агрессии, что угрожает всей Европе, выгодны Североатлантическому альянсу. И вот почему.

НАТО пообещало латвийцам поддержку и помощь в случае военного конфликта с Российской Федерацией, расставив свои военные базы на территории Латвии. Североатлантический альянс таким образом оказывает моральное давление на своего вечного потенциального противника — Россию. Граничащая с ней Латвия представляет собой удобный плацдарм для размещения военных сил НАТО.

Разумеется, в размещении баз заинтересована и Латвия. Ни о каком принуждении здесь не идет и речи. Скромная, и, наверное, можно даже сказать, бедная, Латвия получает солидную компенсацию от состоятельного Североатлантического альянса за то, что на ее территории расположены военные базы международного клуба. Понятное дело, что в условиях современной макроэкономике столь маленькому государству, как Латвия, по-другому выжить крайне сложно.

Но есть один нюанс, о котором латвийское правительство не задумывается или, судя по всему, задумываться не хочет. Если на территории Латвии расположено большое количество НАТОвских баз, то какое государство первым попадает под удар в случае вооруженного противостояния Российской Федерации со странами Североатлантического блока? Ответ очевиден.

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