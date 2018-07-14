КНДР больше не критикует США

Недавняя официальная встреча глав Корейской Народной Демократической Республики и Соединенных Штатов Америки, похоже, дала свои плоды. Американское правительство отмечает, что в Северной Корее резко и довольно ощутимо снизился градус напряженности в отношении США.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 12 июня, в Сингапуре. Результаты переговоров удовлетворили обе стороны. Трамп после встречи и вовсе рассыпался в комплиментах главе КНДР.
Американский дипломат, проживающий и работающий в Северной Корее, рассказал о том, что еще совсем недавно улицы Пхеньяна пестрели различными антиамериканскими лозунгами и плакатами. Теперь же, утверждает он, подобного рода пропаганды стало в разы меньше. Американский дипломат уверен, что причиной этих перемен является прошедший в Сингапуре саммит. Также он добавил, что, по его мнению, мир становится свидетелем новой эры взаимоотношений между КНДР и США.
Информацию о снижение антиамериканской пропаганды в Северной Корее подтверждают и в Корее Южной. К данному выводу там пришли в результате анализа северокорейских средств массовой информации. Интересно также, что за текущий год в КНДР не было проведено ни одной антиамериканской демонстрации. Отметим, что раньше акции подобного рода в Северной Корее были делом обычным.
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