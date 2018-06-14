Трамп на G7 назвал Крым российским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал полуостров Крым российским. По его словам, это обусловлено тем, что там говорят на русском языке. Также глава Америки заявил, что Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире.
По словам Трампа, страны-участницы саммита большую часть встречи обсуждали Российскую Федерацию. По заявлению главы Соединенных Штатов, его предшественник Барак Обама совершил ошибку, допустив исключение России из "Большой восьмерки". Трамп заявил, что если бы Владимир Путин сидел тогда на саммите с ним за одним столом, то он обратился бы к нему за помощью, попросил бы его сделать ряд вещей, которые наилучшим способом повлияли бы на мировой порядок.
"Большая восьмёрка" превратилась в "Большую семёрку" в 2014 году. Тогда на фоне событий в Крыму участники клуба собрали очередной саммит без Российской Федерации.
Напомним, Крымский полуостров вошёл в состав России в 2014 году после прошедшего там референдума, в результате которого большинство крымчан высказалось за воссоединение с Российской Федерацией.
Украинское правительство заявляет, что Россия оккупировала Крым. На данный момент принадлежность Крыма к РФ признали такие государства, как Венесуэла, Афганистан, Куба, Никарагуа, КНДР и Сирия.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку.
В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.
СМИ США называют "историческим" саммит в Сингапуре. Успех Дональда Трампа на переговорах с Ким Чен Ыном напомнил им дипломатический триумф Ричарда Никсона.