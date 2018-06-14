Трамп на G7 назвал Крым российским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал полуостров Крым российским. По его словам, это обусловлено тем, что там говорят на русском языке. Также глава Америки заявил, что Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире.

По словам Трампа, страны-участницы саммита большую часть встречи обсуждали Российскую Федерацию. По заявлению главы Соединенных Штатов, его предшественник Барак Обама совершил ошибку, допустив исключение России из "Большой восьмерки". Трамп заявил, что если бы Владимир Путин сидел тогда на саммите с ним за одним столом, то он обратился бы к нему за помощью, попросил бы его сделать ряд вещей, которые наилучшим способом повлияли бы на мировой порядок.

"Большая восьмёрка" превратилась в "Большую семёрку" в 2014 году. Тогда на фоне событий в Крыму участники клуба собрали очередной саммит без Российской Федерации.

Напомним, Крымский полуостров вошёл в состав России в 2014 году после прошедшего там референдума, в результате которого большинство крымчан высказалось за воссоединение с Российской Федерацией.

Украинское правительство заявляет, что Россия оккупировала Крым. На данный момент принадлежность Крыма к РФ признали такие государства, как Венесуэла, Афганистан, Куба, Никарагуа, КНДР и Сирия.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook