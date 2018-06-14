Ким Чен Ын передал Владимиру Путину тайное послание

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал главе Российской Федерации личное послание. Его Путину вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Во время встречи с представителем Корейской Народной Демократической Республики Владимир Путин подтвердил свое приглашение Ким Чен Ына в Москву. Президент России попросил Ким Её Нама передать приглашение северокорейскому лидеру.

Владимир Путин отметил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в сентябре в рамках Восточного экономического форума. Также северокорейский лидер может отправиться в Москву с визитом, когда ему заблагорассудится, без привязки к какому-либо международному событию, отметил Путин.

Не обошел стороной Владимир Путин и недавнюю встречу глав США и КНДР. Глава РФ заявил, что высоко ценит взаимоотношения Пхеньяна и Вашингтона и надеется, что дипотношения между ними будет только развиваться.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. По ее итогам стороны подписали соглашение о признании достигнутого прогресса на переговорах, продолжении диалога сторон и приложении усилий для достижения мира на Корейском полуострове.

В мае с визитом в Северную Корею приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во время встречи с Ким Чен Ыном он передал ему приглашение Владимира Путина посетить Москву. После этой встречи глава Северной Кореи заявил, что готов встретиться с Путиным в этом году, "в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

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