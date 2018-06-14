В Японии решили закрыть все "Фукусимы"

Японская энергетическая компания ТЕРСО намерена вывести из эксплуатации атомную электростанцию "Фукусима-2".

Напомним, во время землетрясения 2011 года все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить, система охлаждения сработала штатно.

По словам экспертов, если план ТЕРСО сработает, в префектуре Фукусима не останется ни одного атомного реактора.

Как пишет Интерфакс, на сегодняшний день в Японии в данный момент функционирует семь реакторов.

Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года после землетрясения, что привело к масштабной аварии.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что руководство японской компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) использовало шесть иностранных стажеров для выполнения строительных работ на пострадавшей от катастрофы АЭС "Фукусима".

Стоит добавить, что программа стажеров, введенная в 1983 году с целью получать практику в Японии, привела к тому, что японская сторона попросту использовала их работу на запрещенном объекте. Министерство юстиции сообщило, что по данному обвинению начато расследование.

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