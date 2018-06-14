Журналист бразильского телеканала Fox Sports Джексон Пинейро провел интервью в прямом эфире у жительницы Москвы.
Общение сторон проходило более чем своеобразно. На протяжении всей беседы женщина по-русски пыталась выяснить у журналиста, из какой он страны и по какому каналу её покажут.
Отмечается, что пожилая москвичка несколько раз прокричала в камеру "Россия - вперёд!", потом уточняла у корреспондента, из какой он страны. Услышав слово "Бенджамин" (репортер так обратился к ведущему в студии - Бенджамину Баку], женщина заявила, что "все поняла" и поцеловала ведущего в щёку.
Позже женщина вернулась в кадр, решив выяснить, по какому каналу её будут показывать. Затем она предположила, что репортёр говорит на немецком ("Меня покажут по айн каналу?"). Беседа закончилась хохотом и сетованиями на то, что журналист не знает русского языка.
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