Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опубликовано эпическое интервью московской бабушки на ЧМ-2018

Мир

Журналист  бразильского телеканала Fox Sports Джексон Пинейро провел  интервью в прямом эфире у жительницы Москвы.


Общение сторон проходило более чем своеобразно. На протяжении всей беседы женщина по-русски пыталась выяснить у журналиста, из какой он страны и по какому каналу её покажут.

Отмечается, что пожилая москвичка несколько раз прокричала в камеру "Россия - вперёд!", потом уточняла у корреспондента, из какой он страны. Услышав слово "Бенджамин" (репортер так обратился к ведущему в студии - Бенджамину Баку], женщина заявила, что "все поняла"   и поцеловала ведущего в щёку.

Позже женщина вернулась в кадр, решив выяснить, по какому каналу её будут показывать. Затем она предположила, что репортёр говорит на немецком ("Меня покажут по айн каналу?"). Беседа закончилась хохотом и сетованиями на то, что журналист не знает русского языка.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в Сети появилась запись песни, которая станет официальным гимном чемпионата мира по футболу 2018 года. Ее выложил на своей странице в YouTube певец Джейсон Деруло.

 

"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы бабушка интервью
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Чем кормят на мундиале в России
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Политика
Зачем чиновники Кремля делают Брежнева из Путина
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Новости Все >
Опубликованы расистские высказывания Альберта Эйнштейна
"Юра, прости": на Байконуре гибнет дерево Гагарина
Опубликовано эпическое интервью московской бабушки на ЧМ-2018
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Ученые удивлены: Веришь в Бога - живешь дольше
Эмбарго побоку: как в России научились делать рокфор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Здоровье
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"

День России - это крайне странный праздник для нашей страны. Если не сказать больше - увы, но для многих граждан России это и не праздник вовсе. Давайте разберемся, почему?

Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Интересные Новости
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Прибалтика
Эстония арестовывает российские корабли
Украина
ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС

В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.

ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Здоровье
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Дарья Касьянова Чем кормят на мундиале в России Дарья Касьянова Любовь Степушова Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500 Любовь Степушова Айдын Мехтиев Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона? Айдын Мехтиев
Комментарии
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
В интернете продают банки с "верой в сборную". Внутри болельщиков ждет сюрприз
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
Российские химики изобрели материал тверже победита
Российские химики изобрели материал тверже победита
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Умер Станислав Говорухин
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Умер Станислав Говорухин
В Польше уничтожены десятки памятников, воспевающих подвиг советских солдат
ЕС больше не нужны прибалты
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Умер Станислав Говорухин
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Умер Станислав Говорухин
Россияне честно назвали главных врагов страны
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался