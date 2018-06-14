Опубликовано эпическое интервью московской бабушки на ЧМ-2018

Журналист бразильского телеканала Fox Sports Джексон Пинейро провел интервью в прямом эфире у жительницы Москвы.





Общение сторон проходило более чем своеобразно. На протяжении всей беседы женщина по-русски пыталась выяснить у журналиста, из какой он страны и по какому каналу её покажут.

Отмечается, что пожилая москвичка несколько раз прокричала в камеру "Россия - вперёд!", потом уточняла у корреспондента, из какой он страны. Услышав слово "Бенджамин" (репортер так обратился к ведущему в студии - Бенджамину Баку], женщина заявила, что "все поняла" и поцеловала ведущего в щёку.

Позже женщина вернулась в кадр, решив выяснить, по какому каналу её будут показывать. Затем она предположила, что репортёр говорит на немецком ("Меня покажут по айн каналу?"). Беседа закончилась хохотом и сетованиями на то, что журналист не знает русского языка.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в Сети появилась запись песни, которая станет официальным гимном чемпионата мира по футболу 2018 года. Ее выложил на своей странице в YouTube певец Джейсон Деруло.