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Источник Правда.Ру

"Полетел" к рекорду: в США подняли в воздух гигантский бумажный самолетик

Мир

Уменьшительно-ласкательную форму к названию летательного аппарата из бумаги применить уже довольно сложно. Американские энтузиасты сделали самолет длиной около 20 метров и весом более полутонны.


В США запустили гигантский самолет из бумаги

Наружную часть объекта украсили различными рисунками. Краска также добавила веса самолетику.

Команда художника Джерри Бека намеревалась установить рекорд Гиннеса. Ведь никто, по мнению создателей проекта, еще не додумался запустить бумажный самолет таких размеров.

Правда, с запуском у творцов получилась заминка. Летательный аппарат из бумаги подняли в воздух при помощи крана. Но самолет в воздухе был? Был. Значит, попытка засчитана.

Неизвестно, потянет ли такой "псевдополет" на рекорд или нет, но для творческой группы это не столь важно. Как заявил главный вдохновитель Джерри Бек, ребятам просто нравится делать то, чего не делали другие.

Никто не знает, была ли акция частью рекламной компании или просто шоу, созданным творческой молодежью. 

 

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Темы США рекорд самолет художник рекорд Гиннеса бумажный самолет гигантский самолет из бумаги
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