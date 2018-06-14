Белоруссия снова идет в Европу спиной к России

Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву. Это означает, что черная полоса в дипломатических отношениях Стокгольма и Минска завершилась.
Дмитрий Мирончик — первый посол из Минска в Стокгольме после шестилетней паузы в дипотношениях.
Напомним, из-за чего рассорились правительства двух этих стран. Ровно шесть лет назад двое шведов сбросили с самолета на территорию Белоруссии огромное количество плюшевых мишек. Данная акция призывала к свободе прессы в Белоруссии. Тогда случившееся переросло в серьезный международный политический скандал, что на долгие ходы охладил взаимоотношения между двумя странами.
Как оказалось, незаконно вторгшиеся в воздушное пространство Белоруссии шведы действовали от имени рекламного агентства Studio-Total. Александр Лукашенко тогда еще долго доказывал общественности, что плюшевые мишки чуть ли не плод чьего-то больного воображения. Позднее глава Белоруссии признал случившиеся и уволил чуть ли не половину начальников во многих белорусских силовых структурах.
Стоит отметить, что Лукашенко для Запада — фигура демонизированная. Многие европейские страны считают, что во главе Белоруссии стоит деспотичный и самодержавный лидер. Швеция же является авангардом европейского либерализма. Неудивительно, что данное происшествие приключилось между двумя именно этими государствами.
Но в последнее время отношения между Белоруссией и другими странами Европы стали налаживаться. Евросоюз даже снял с Лукашенко и еще около двухсот белорусских чиновников санкции после освобождения властями политических заключенных.
Белоруссия и Швеция вышли на диалог лишь осенью минувшего года. Дмитрий Мирончик выразил свою радость в связи с тем, что в дипломатических отношениях между Белоруссией и Швецией наконец-то наметилась тенденция к улучшению. Как отметил сам глава республики Белоруссия Александр Лукашенко, у шведов "есть чему поучиться" — от хоккея до деревообработки.
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