В Польше уничтожены десятки памятников, воспевающих подвиг советских солдат

За полгода в Польше был совершен 31 акт вандализма на местах, связанных с памятью солдат-красноармейцев.

Руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев отметил, что 3 из этих происшествий были против захоронений российских воинов, 4 - в отношении памятников и остальные касались неправомерного демонтажа.

Напомним, осенью в стране появился закон о декоммунизации, согласно ему, необходимо разрушать знаковые места и объекты, связанные с любым тоталитарным строем. Консультирует «уничтожителей» Институт национальной памяти. Специалисты этой организации полагают, что воспевают коммунизм более 200 памятников в Польше.

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