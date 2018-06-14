Блогер Шарий объявил Крым частью Украины

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий сказал, что "мне хоть кол на голове чеши, я буду говорить, что Крым украинский". Об этом Шарий заявил в интервью Антону Лядову в рамках проекта "The Люди".

Фото: Анатолий Шарий в vk.com

Напомним, Анатолий Шарий — автор известного видеоблога, основанного на критике публикуемых и выходящих в эфир материалов в российских, украинских и западных средствах массовой информации.

Так, напомним, не обошел вниманием Шарий и наше издание. Журналист обрушился на "Правда.Ру" с обвинениями в связи с публикацией статьи "Алкоголь и политики: Украина ушла в запой". В статье говорилось о том, что, по его же словам, глава Украины Пётр Порошенко злоупотребляет алкоголем. Анатолий Шарий же вдруг заявил, что такого никогда не говорил.

По ключевым словам поисковики выдают большое количество источников, что также присваивают Шарию слова о пьянстве Порошенко. "Разоблачить" же Шарий решил именно "Правда.Ру". Что ж, мы благодарим Анатолия Шария за такое внимание к нашему изданию.

В интервью Антону Лядову в рамках проекта "The Люди" Анатолий Шарий заявил, что считает полуостров Крым украинским и никогда не поменяет своего мнения по данному вопросу. На резонный вопрос о том, понимает ли он, что если бы Крым остался в составе Украины, то там сейчас творились война и разруха, Шарий ответил утвердительно. Тем не менее, заявил он, для него этот вопрос является принципиальным и свою точку зрения он вряд ли изменит когда-нибудь.

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