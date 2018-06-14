СМИ узнали, какая часть Европы первой признает Крым

Представители Оппозиционной Сербской радикальной партии призвали правительство и президента страны признать Крым частью России.

По словам лидера партии СПР Александра Шешеля, для того чтобы Сербия признала результаты референдума 2014 года, сегодня нет никаких препятствий.

Он отметил, что Россия всегда была для Сербии ключевым партнером. "Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России", - заявил «Известиям» Александр Шешель.

Проблема в том, что Сербия при этом действительно не может признать Крым российским - в таком случае Белграду придется предоставить независимость региону Косово и Метохии (КиМ). В 2008 году Косово в одностороннем порядке при поддержке Запада провозгласило суверенитет.

Отметим, что согласно сербской конституции, автономия КиМ по-прежнему остается неотъемлемой частью страны. Что характерно, Россия является одним из немногих государств, солидарных с Белградом в этом вопросе, и Сербии приходится нелегко в этом вопросе.

При этом профессор МГИМО Елена Пономарева пояснила изданию, что сравнивать ситуации с Крымом и Косово совершенно неправильно. "Косово - это фантастическая геополитическая ловушка. Республика Косово возникла в результате прямой агрессии против Югославии", - напомнила эксперт.

Напомним, еще несколько лет назад сообщалось, что статус Крыма обсуждался и в Ломбардии, Венето и Лигурии. В советах областей отмечали, что Евросоюз и Италия в вопросе Крыма "применяют политику двойных стандартов, исходя из геополитических мотивов" и отказываются признавать право наций на самоопределение, которое зафиксировано нормами международного права, по отношению к крымскому полуострову, признавая при этом независимость Косово.

Стоит добавить, что Это вопрос регулярно поднимается во Франции, Германии, Греции , Венгрии и Кипре. Кроме того, жители ФРГ выступают либо за отмену, либо за смягчение санкций Евросоюза против России, так как финансовый минус от введения этих мер подрывает экономику Германии.