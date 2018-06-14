Шевчук восстал против несправедливости Запада и за ЧМ-2018

Российская рок-звезда Юрий Шевчук объяснил немецким журналистам, как нужно понимать поступки России.

Фото: Fotodom.ru

Шевчук известен тем, что уже вступал в спор с Владимиром Путиным: в 2010 году он перед камерами начал словесную дуэль с президентом. Но обращение Запада с Россией перед чемпионатом мира раздражает музыканта еще больше.

Корреспондент Der Spiegel Беньямин Биддер задал ему вопрос, как Европе стоит относиться к России и к чемпионату. Шевчук сразу же уверил всех, что с безопасностью в Москве гораздо лучше, чем в Лондоне, поэтому с этой стороны туристам ничего не грозит.

Шевчук пояснил, что в том же Санкт-Петербурге, на его второй родине, вырос и Путин, "дитя Советского Союза", и советский писатель и диссидент Иосиф Бродский.

По его словам, "вы не должны забывать: такова Россия. Здесь одновременно развиваются абсолютно противоположные вещи и очень разные люди". Тем не менее, Запад и Россия едины в однйо ошибке - берут часть реальности и раздувают ее, будто это полная картина.

Но в России " фантастическое поколение, наша креативная молодежь, многие представители которой говорят на английском". На вопрос о возможности авторитаризма Шевчук дал пояснение, что на Западе плохо знают историю.

Он пояснил, что в России многих волнует социальная несправедливость,"но не политика. Все это меняется очень медленно. (...) Россия просто никогда еще не была демократией. Естественно, в 1990-е годы на каждом углу говорили о демократии, но народ же не был глупым: он видел, как крошечная часть населения прикарманила себе все имущество, которое заработали мы и наши предки вместе".

Он пояснил. что если на Россию оказывать давление, "люди здесь станут еще более озлобленными. Конечно, сегодня у нас заигрывают с этим милитаризмом. Против этого может помочь только более внимательное отношение к людям".

Западу следует понять, что "мир, в котором мы выросли, оставил отпечаток в нашем мышлении". При этом во время беседы Шевчук включил песню под названием "Русская весна", отметив в то же время, что " эту песню у нас по радио играть не будут".