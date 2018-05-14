Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Скандал: Сотрудники Обамы требуют от Европы выдворения американских дипломатов

Мир

Европейский союз и европейские страны в отдельности обязаны предпринять резкие шаги для сохранения соглашения с Ираном, чтобы не стать "половиком" Трампа. Такое заявление на страницах New York Times сделали Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон, бывшие руководители Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме (СНБ).

Скандал: Сотрудники Обамы требуют от Европы выдворения американских дипломатов. 386893.jpeg

"Европейский союз мог бы, например, объявить об отзыве послов государств-членов ЕС из Соединенных Штатов. Разве не так поступают государства, когда дипломатические партнеры нарушают серьезные соглашения, подвергают их безопасность риску и угрожают нанести ущерб их экономике? Это, в конце концов, то, что администрация угрожает сделать, увеличивая риски войн на Ближнем Востоке и применяя вторичные санкции к европейским компаниям", - утверждают Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье.

По их мнению, за высылкой послов следом могли бы последовать и европейские капиталы.

"Было бы трудно назвать эти шаги безответственными, учитывая, что они не повлияли бы на основные столпы безопасности, такие как обмен разведданными и координация правоохранительных органов стран ЕС. Однако, они показали бы отношение ЕС к имеющим место дипломатическим нарушениям, которые могут продолжиться и в других серьезных вопросах, в которых администрации Трампа требуется поддержка ", - считают бывшие официальные лица.

Таким образом, Белый дом столкнется с первым тяжелым выбором во всем этом процессе: полномасштабным кризисом в трансатлантических отношениях. Если следующим шагом администрации будет введение вторичных санкций против Европы, европейцы могут наложить свои собственные штрафы на американские многонациональные корпорации, что, в свою очередь, окажет дополнительное давление на Белый дом.

Саймон и Стивенсон признали, что для Европы было бы достаточно радикальным шагом - во имя защиты соглашения с Ираном повести себя столь резко, но это было бы адекватным ответом на вопиющее поведение Америки.

Сам Обама резко и публично раскритиковал решение Трампа выйти из иранского соглашения, нарушив не в первый раз прецедент, негласно предписывающий бывшему президенту воздерживаться от критики своего преемника. Бывший президент и бывшая первая леди Мишель Обама дюжину раз публично критиковали Трампа, с тех пор, как покинули Белый дом.

Читайте также:

Саудиты войдут в Сирию, и Иран начнет войну с Израилем

 Трамп указал Макрону и Меркель на место его вассалов

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Иран поможет России пережить санкции?
Темы война Европа Америка Барак Обама Дональд Трамп
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Точка зрения
Почему Чубайс - марксист и в чем дар Карла Маркса, как провидца
Парламент
В начале пути: Россию призвали готовиться к 2024 году
Читательский топ
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Новости Все >
200 щенков из Чернобыля срочно отправлены в США
Минздрав: упиться насмерть вином и пивом нельзя
Иначе беда: ученые советуют ужинать не позже 15:00
Вооруженное подразделение по созданию мемов в соцсетях
National Interest: Су-57 "съест" F-22 Raptor на закуску
Горбатый "Запорожец" победил на всемирном конкурсе тюнинга
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
США и Канада
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Правда ТВ
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Шоу-бизнес
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Мир
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход
Наука и техника
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход
Мир
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Украина
СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 14.05 не сдаются Соломон Соловьев Василий Амирджанов О смотре европейской песни и пляски Василий Амирджанов Любовь Степушова Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании Любовь Степушова
Комментарии
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Санкции США: Китай открывает железнодорожное сообщение с Ираном
Baltimore Sun: Путин бьется с Западом за историческую справедливость
США создают военную базу в Сирии
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Дума рассмотрит закон о снижении зарплаты депутатов до народной
Иначе беда: ученые советуют ужинать не позже 15:00
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны

Как должна строиться политика России перед угрозой третьей мировой войны? В программе "Диалоги" видеостудии "Правды.Ру" об этом рассуждали эксперты.

Какой должна быть политика России при угрозе войны
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался