Скандал: Сотрудники Обамы требуют от Европы выдворения американских дипломатов

Европейский союз и европейские страны в отдельности обязаны предпринять резкие шаги для сохранения соглашения с Ираном, чтобы не стать "половиком" Трампа. Такое заявление на страницах New York Times сделали Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон, бывшие руководители Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме (СНБ).

"Европейский союз мог бы, например, объявить об отзыве послов государств-членов ЕС из Соединенных Штатов. Разве не так поступают государства, когда дипломатические партнеры нарушают серьезные соглашения, подвергают их безопасность риску и угрожают нанести ущерб их экономике? Это, в конце концов, то, что администрация угрожает сделать, увеличивая риски войн на Ближнем Востоке и применяя вторичные санкции к европейским компаниям", - утверждают Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье.

По их мнению, за высылкой послов следом могли бы последовать и европейские капиталы.

"Было бы трудно назвать эти шаги безответственными, учитывая, что они не повлияли бы на основные столпы безопасности, такие как обмен разведданными и координация правоохранительных органов стран ЕС. Однако, они показали бы отношение ЕС к имеющим место дипломатическим нарушениям, которые могут продолжиться и в других серьезных вопросах, в которых администрации Трампа требуется поддержка ", - считают бывшие официальные лица.

Таким образом, Белый дом столкнется с первым тяжелым выбором во всем этом процессе: полномасштабным кризисом в трансатлантических отношениях. Если следующим шагом администрации будет введение вторичных санкций против Европы, европейцы могут наложить свои собственные штрафы на американские многонациональные корпорации, что, в свою очередь, окажет дополнительное давление на Белый дом.

Саймон и Стивенсон признали, что для Европы было бы достаточно радикальным шагом - во имя защиты соглашения с Ираном повести себя столь резко, но это было бы адекватным ответом на вопиющее поведение Америки.

Сам Обама резко и публично раскритиковал решение Трампа выйти из иранского соглашения, нарушив не в первый раз прецедент, негласно предписывающий бывшему президенту воздерживаться от критики своего преемника. Бывший президент и бывшая первая леди Мишель Обама дюжину раз публично критиковали Трампа, с тех пор, как покинули Белый дом.

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